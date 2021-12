Efter flere problemer er børnehave endt under skærpet tilsyn

Vil ansætte ny pædagog

Et af kritikpunkterne fra forældrene var, at der ikke er nok faglært personale til at tage sig af børnene.

I handleplanen står der blandt andet:



"Grundnormering er pt fire pædagoger, to pædagogiske assistenter og fire medhjælpere. Til januar veksles en medhjælperstilling til en pædagogstilling."

- Vi har kigget os selv i skoene, og vi vil gerne opnormere, så vi søger en pædagog i stedet for pædagogmedhjælper, for det har vi ressourcer til, fortæller Michael Steimle.



Ledelsesansvar

Michael Steimle mener, at han har et ansvar for at skærme de ansatte, og et ansvaret for at efterkomme planen. Noget der også er gjort klart i handleplanen.

"Det er indskærpet over for leder, at Faaborg-Midtfyn Kommune forventer, at han og bestyrelsen bidrager til at nedtrappe eventuel konflikter med forældre, således at kommunens børn sikres de bedst mulige vilkår i forhold til deres videre trivsel, læring, udvikling og dannelse - uanset om de vedbliver at være i Kernehuset eller ønsker at skifte til anden institution."



Han oplever en god stemning blandt både personale og forældre, på trods af omstændighederne.