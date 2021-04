Aggressiv togpassager lagde ulovlig kniv på bordet

Trak en kniv frem

Da togkontrolløren gjorde manden opmærksom på, at hans billet ikke var gyldig, trak manden en kniv frem og lagde den på bordet.

Togpersonalet trak sig væk fra situationen og ringede til politiet.

Kniven blev efterfølgende fundet gemt bag et sæde af politiet.

Manden blev anholdt for brud på orden og sikkerhed, og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, for at råbe og skrige i toget og på perronen.

Manden blev også sigtet for overtrædelse af knivloven.