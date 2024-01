Annette led uden at vide hvorfor - som 48-årig fandt hun svar

Koster samfundet milliarder

Direktøren i ADHD-foreningen, Camilla Louise Ganzhorn, kalder billedet af "drengene, der hænger i gardinerne" for ødelæggende.

For ikke nok med, at Annettes egen uvidenhed om ADHD har betydet, at hun har lidt, uden at vide hvorfor, så har det store konsekvenser, når ADHD ikke bliver konstateret og behandlet fra barnsben.

- Når vi kigger på det levede liv op til diagnosen, så har det været et svært liv for kvinderne. De beretter om utallige nederlag og følelser af at være forkert, siger Camilla Louise Ganzhorn.

- Flere undersøgelser viser, at det koster samfundet et sted mellem to og tre milliarder om året, at kvinder og mænd er ubehandlet, tilføjer Charlotte Jokumsen, der dog formoder, at beløbet er endnu højere i virkeligheden.