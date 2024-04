Ansvarlige rådmænd klapper i om kæmperegning til kriminelle familier

Fem forskellige rådmænd fra fire forskellige partier har siddet for bordenden i den del af Odense Kommune, der har ansvaret for beskæftigelses- og socialområdet i løbet af de 15 år, hvor kommunen ifølge et nyt notat har haft udgifter for i alt 226,8 millioner kroner til otte kriminelle familier.

Blandt andet sad Odenses nuværende borgmester Peter Rahbæk Juel (S) med hovedansvaret fra 2010 til 2013, dengang han var social- og arbejdsmarkedsrådmand.

Men ingen af de tidligere rådmænd har svaret på, hvad deres eget kendskab har været til de store udgifter til de otte familier - og hvad de har gjort ved det.

- Det har jeg absolut ingen holdning til, siger Steen Møller, den konservative rådmand, der i 2015 omdøbte forvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Han sad der fra 2014 til 2017 og vil ikke udtale sig om sagen i dag.

- Jeg stoppede i politik for seks år siden, og jeg har gjort det til et princip, at jeg ikke udtaler mig om aktuelle politiske sager, da det er uforeneligt med mit nuværende job, tilføjer Steen Møller, der i dag er kultur- og fritidschef i Middelfart Kommune.

Men nu er det jo ikke kun en aktuel politisk sag, i og med det også foregik på din vagt, så hvordan kan det forsvares, at Odense Kommune har brugt 226 millioner skattekroner på de her otte familier?

- Dine kolleger respekterer, når jeg siger, at jeg ingen kommentar har, så hvorfor gør du ikke det? Hvad hedder din chef?