Bamse-invasion: 6.000 bløde krammebamser på vej til indlagte børn på OUH

Bare niårige Liva Gram Petersen har allerede været indlagt mange gange.

Med sig på OUH har hun to særlige krammebamser, som skaber tryghed for hende i en hverdag med læger i hvide kitler, sygeplejersker, nye lugte og nye indtryk.

- Jeg kan godt lide dem. De er bløde og dejlige at kramme, fortæller Liva Gram Petersen.

Hun er et af de omkring 60.000 børn, som årligt indlægges på de danske hospitaler og klinikker. I år har Trygfonden sendt mere end 6.000 krammebamser til de indlagte børn på OUH. Bamserne hedder Theo og Thea.

Foruden de to Thea-bamser, har Liva Gram Petersen fem andre bamser med hjemmefra. Hun kan ikke sove uden dem ved sin side, og allerhelst skal de ligge lige oppe ved hovedpuden.



Hver gang et barn bliver indlagt får de en Theo- eller Theabamse. Bamserne er tænkt som en ven, børnene kan have med undervejs i deres forløb. For mange børn er en indlæggelse en uvant situation, som kan virke overvældende.

Liva har dem begge to - og hun har mange af dem.

Inden behandlingen starter, bruger personalet bamserne til at vise barnet, hvad der skal ske. De bruges blandt andet til at lægge drop, iltmasker og forbinding. Det er en effektiv måde at skabe tryghed på og gør, at det hele virker mindre farligt.



- Vi bruger dem, når vi møder barnet. Vi bruger dem som noget kendt, fordi vi i uniform er ukendte for barnet. At se Theo eller Thea få en maske over munden først gør det mindre farligt, fortæller Rikke Hedegaard Hybel, børneanæstesisygeplejerske på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på OUH.