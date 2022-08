Bananfluer og indtørrede madrester: Stor burgerkæde får bøde og sur smiley

Indtørret kød på køleskabet, fedtede og beskidte overflader, softicemaskine med indtørret is samt beskidte fryse- og kølerum med produktrester flere steder.



Et ordinært kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen har givet en sur smiley og en stor bøde til burgerrestauranten Carl’s Jr. i Odense. Udover den sure smiley har Carl’s Jr. fået en bøde på 15.000 kroner for mangelfuld rengøring.

Tre tidligere kontrolbesøg i 2022 har givet tre glade smileyer, men denne gang var udfaldet ganske anderledes.

Blandt andet står der i rapporten efter kontrolbesøget, at de fandt:

Køleskab med opbevaring af burgerbøffer fremstår med indtørret produktrester på sider samt på låge udvendigt … centerstationen over fødevarer fremstår med fedtede belægninger og produktrester, softicemaskine fremstår med indtørret softice ved dosseringstud … gulvet i fryserum fremstår med produktrester langs gulv, i kølerum ses indtørret produktrester på hylder.

Flere steder i restauranten er der ligeledes konstateret en større mængde bananfluer.

Du kan se hele rapporten her.

Ifølge kontrolrapporten skyldes den ganske mangelfulde rengøring, at der på dagen forud for kontrolbesøget havde været en ”dårlig lukkevagt, som ikke har gjort ordentligt rent”.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Carl’s Jr., der ikke er vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelse.

Falsk markedsføring

Også Holy Fish!, der sælger forskellige fiskeretter fra deres stand i street food-markedet Storms Pakhus i Odense, har fået en sur smiley efter et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen.

Faktisk har de fået to i løbet af sommeren.

Ved et besøg 21. juli fandt det såkaldte Fødevarerejsehold forhold, der resulterede i en bøde på 15.000 kroner for vildledende markedsføring.

På Holy Fish!’s hjemmeside står der ifølge kontrolrapporten, at fisken er: "frisk og som skabt til formålet". Og på menuen ved fiskestanden angives fisken som ’fersk’ uden oplysning om, at den reelt er optøet.

Fødevarestyrelsen vurderer derfor, at virksomheden vildleder forbrugeren og er bekendt med dette. Brugen af ’frisk’ kan ikke anvendes, når der er tale om en optøet vare.

Ifølge Holy Fish! var de af den overbevisning, at de havde købt frisk fisk og ikke fisk, der allerede havde været frosset.

Se hele kontrolrapporten her.

Fisk opbevaret ved 19 grader

Fødevaretilsynet var også på besøg hos Holy Fish! i juni måned. Her har de ifølge kontrolrapporten blandt andet fundet bagt laks, som blev opbevaret i kølebro ved 19,4 grader. Med et indstikstermometer målte kontrollen fisken til at være 12,8 grader.

De fandt også blæksprutteringe, der var sat til optøning på et bord uden køl. De blev målt til 12 grader med indstikstermometer.

De to tilfælde af for høje temperaturer gav en bøde på 5.000 kroner.

Ifølge kontrolrapporten kasserede Holy Fish! begge dele med det samme.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Holy Fish!.