Bandekonflikt: Intet tyder på fred mellem fynske bander, afslører dokument

Sidst offentligheden mærkede noget til bandekonflikten mellem Odense-banderne NBV og V.O. var den 22. september, hvor beboere i Bredagerløkken vågnede til en eksplosion i et rækkehus.

Blot tre dage forinden, lød der skud i Tornbjerg, hvor to maskerede mænd flygtede fra stedet.

Men selvom det nu er halvanden måned siden, bandekonflikten fyldte mest i vores bevidsthed, lever den voldelige konflikt mellem de to bander videre. Sådan lyder konklusionen i en dugfrisk konfliktvurdering fra politiets nationale enhed for særlig kriminalitet (NSK).

Her står der, at der i konflikten er blevet brugt skydevåben og eksplosivstoffer, og at begge grupperinger har stået bag en eller flere voldelige hændelser mod modparten de seneste tre måneder.

På baggrund af vurderingen, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, mener NSK i øvrigt, at politiet bør tale imod prøveløsladelser af medlemmer med stærk tilknytning til banderne.

Visitationszone ophævet

Den 22. september indførte Fyns Politi en større visitationszone i Odense. Den blev dog ophævet knap en måned senere, da politiet ikke længere vurderede, den var nødvendig.

I løbet af den tid, hvor Fyns Politi havde visitationszonen, blev der udført 249 visitationer og fundet flere våben.

Konflikten mellem NBV og V.O. er en af to verserende bandekonflikter i Danmark. Den anden konflikt er mellem banderne Hells Angels og Loyal to Familia.

Denne konflikt har også haft indflydelse på det fynske bandelandskab, hvor Hells Angels har mistet adgangen til to klubhuse i henholdsvis Odense og Nyborg midlertidigt.

Lukningen af klubhusene skete den 25. september for at sikre bandekonflikten ikke bredte sig til Fyn. Foreløbigt han Hells Angels ikke se frem til at komme ind i klubhusene igen før den 16. november, oplyser Fyns politi.