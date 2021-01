Bandemedlemmer forlader exit-forløb: Nu vil politikere gå efter deres penge

De seneste fire år er det lykkedes Odense Kommune at få 21 bandemedlemmer ind i et såkaldt exit-forløb, hvor målet er at få dem ud af bandemiljøet. Men kun 12 af dem gennemførte, viser nye tal fra Justitsministeriet.

Det får nu lokale politikere til at råbe på nye indsatser mod banderne.

Konkret foreslår den konservative Søren Windell at styrke samarbejdet mellem blandt andre politiet og Skat, så de har bedre forudsætninger for at sætte ind over for eksempelvis hvidvask af penge fra hashsalg.

- Vi skal have stoppet pengene, for uden penge har banderne ikke noget af leve af, siger Søren Windell til TV 2 Fyn.

Forslaget byder Christoffer Lilleholt (V) velkomment, men han tilføjer, at det må være politikerne på Christiansborg, der går forrest.

DF vil hæve straffene

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S), men han har ikke ønsket at stille op til et interview.

Det har til gengæld Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup. Han kalder det utilfredsstillende, at næsten halvdelen de seneste fire år er faldet fra deres exit-programmer, og han ser derfor positivt på forslaget om at komme banderne til livs ved at sætte en stopper for indtjeningen.

- Follow the money. Det er man kommet rigtig langt med gennem tiden, så hvis man kan gå en lidt anden vej i forhold til det traditionelle som straffe og lignende, så er det positivt i Dansk Folkepartis øjne, siger han og tilføjer:

- Men vi kan ikke undvære de følelige straffe.

Exitprogrammer er dog ikke det eneste, som ifølge DF'eren halter. Han mener, at politiet skal have større beføjelser til at sætte de ledende bandemedlemmer ud af spillet. For eksempel ved at være over dem konstant, foreslår Peter Skaarup og henviser til mandsopdækning, som vi kender det fra håndbold.

SF: Højere straffe er ikke løsningen

SF's retsordfører, Karina Lorentzen, stiller sig ligesom Peter Skaarup positiv overfor de lokale forslag om i højere grad at sætte ind overfor for eksempel hashsalg og hvidvask af penge, der af tjent ad de kanaler.

Modsat folketingskollegaen mener hun dog, at der er behov for yderligere forebyggende initiativer. Det er de nye tal blot endnu et bevis på, lyder det.

- Vi har forsøgt at løse rigtig meget ved at skærpe snart hver eneste ting, vi kunne komme afsted med i vores straffelov, og give politiet nye redskaber, men vi bliver nødt til også at snakke om den forebyggende del, siger Karina Lorentzen.

Spørgsmål til ministeren

TV 2 Fyn kunne søndag fortælle, at der er kommet færre problemskabende unge i Odense de seneste år, men ifølge Karina Lorentzen er der fortsat plads til forbedring på den front - og ligeledes i arbejdet med at få medlemmer ud af banderne, når først de er havnet der.

Om de konkrete tal, der viser, at 9 ud af 21 de seneste fire år er faldet fra de exit-programmer, de er startet i, siger hun:

- Der er så mange barrierer på vej ud af kriminalitet, så man må forvente, at nogle falder fra.

- Det er rigtig svært at lægge hele sit liv om, lægge sin identitet og netværk fra sig og komme ud med en stor gæld, som man mange gange gør, når man desværre har begået kriminalitet i længere tid og har en plettet straffeattest.

Dansk Folkeparti har på baggrund af de nye tal bedt justitsminister Nick Hækkerup redegøre for, hvad der ligger til grund for de mange frafald, og hvordan regeringen vil sætte ind overfor hvidvask af bandernes ulovligt tjente penge.