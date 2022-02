Bare rolig, det er ikke russerne: Natflyvning over Odense er en øvelse

Denne øvelse kræver, at der er jordsigte, som der var over Odense onsdag aften, og derfor har det betydning for, hvor og hvornår man kan træne JTAC-operationer.

Derfor foregår flyvningerne også over land og ikke ude over havet.

- Det er hæren, der som udgangspunkt rekvirerer os til de her flyvninger, så de bestemmer hvor vi flyver. Men det er klart, at vi prøver at sprede øvelserne ud over hele landet, så vi ikke er til gene for det samme område i længere tid, siger Louise Witus Schierup.

Natflyvninger på pause i vinterferien



Fighter Wing har været på vingerne med de såkaldte mørkeflyvninger siden uge tre, og de fortsætter til og med udgangen af denne uge.

- Vi holder pause i uge syv, men vi har også mulighed for mørkeflyvninger i uge otte og ni som backup, fortæller Louise Witus Schierup.

Forsvaret søger lige nu folk, der ønsker at uddanne sig til joint terminal attack controller.

