Beslutning om kræftbehandling væk fra Fyn skudt til hjørne

Det fynskvalgte folketingsmedlem Jane Heitmann (V) havde tirsdag indkaldt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til et samråd, hvor hun ville have ministeren til at redegøre for begrundelserne for at samle landets børnekræftafdelinger, men det afviste han.

Magnus Heunicke siger, at det ikke er ham, som sidder med den endelige beslutning.

- Sundhedsstyrelsen har den lovgivningsmæssige kompetence til at oprette og nedlægge specialfunktioner samt til at tildele og fratage godkendelser af varetagelse af specialfunktioner, sagde Magnus Heunicke på mødet.

Sundhedsstyrelsen er i gang med et arbejde, som først skal afsluttes, inden man kan svare på, hvordan børnekræftafdelinger skal se ud i fremtiden.

Heitmann: Vi må vente og se

Jane Heitmann var ikke tilfreds med ministerens svar, men hun erkender, at hun må vente og se, hvad planerne er.

- Nu og her er der ikke så meget andet at gøre, fordi Sundhedsstyrelsen har valgt at skyde det til hjørne indtil påske, og det er klart, at jeg vil følge, hvad der måtte dukke op af nyt i sagen, men nu afventer jeg og ser, hvad man kommer frem til til påske, siger Jane Heitmann til TV 2 Fyn.

Hvis Sundhedsstyrelsen vælger at centralisere landets børnekræftafdelinger, betyder det, at børn med kræft skal tage til Rigshospitalet i København frem for eksempelvis Odense, hvor der er en afdeling på Odense Universitetshospital.

Jane Heitmann er ikke den eneste, der er modstander af at samle alle børnekræftafdelinger i København.

Tidligere har alle ti borgmestre på Fyn sendt et brev til sundhedsministeren, hvor de udtrykker deres bekymring ved at samle alle afdelingerne under én.

Også de tre berørte regioner, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland, har udtrykt deres bekymring over centraliseringen af de børneonkologiske afdelinger.