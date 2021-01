Femårige Gry risikerer kræftbehandling flyttet væk fra Fyn: Minister skal forklare sig i samråd

Lyden fra en tegnefilm, der bliver afspillet på en iPad, breder sig i køkkenet på Børneonkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, OUH.

Det skaber en enorm utryghed for både børn, forældre og familier. Jane Heitmann, formand, Sundheds- og Ældreudvalget, Venstre

Og foran iPaden sidder femårige Gry Spangsberg, der for to år siden fik konstateret leukemi, sammen med sin mor og følger med i tegnefilmens handling.

Men i fremtiden risikerer Gry Spangsberg at skulle tage den lange tur til København med sin mor for at få behandling mod sin leukemi. Sundhedsstyrelsen arbejder på at centralisere børnekræftbehandlingen ved at samle den på Rigshospitalet, og det arbejde møder kritik fra flere fronter.

Tirsdag klokken 14 er Sundheds- og Ældreudvalget derfor i samråd med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), hvor fynskvalgte Jane Heitmann (V) ønsker at få forklaret overvejelserne bag den centralisering.

- Jeg har indtil nu ikke set ét eneste sagligt eller fagligt argument for at samle børneonkologien på Rigshospitalet, siger Jane Heitmann til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Det skaber en enorm urtyghed for både børn, forældre og familier.

Håber centraliseringen bliver taget af bordet

At se tegnefilm på Børneonkologisk Afdeling er for Mette Spangsberg og datteren næsten lige så normalt som at se tegnefilmene derhjemme. Og derfor vil det betyde store ændringer i familiens hverdag, hvis alt behandling rykkes til Rigshospitalet.

- Man kommer til at kende dem, der er her, rigtig godt. Det er ikke så tit, vi sover her mere, men på et tidspunkt sov vi her rigtig meget, og så blev alle her på afdelingen som en slags naboer for os, siger Mette Spangsberg, der ligesom Jane Heitmann ikke ser meget mening i at samle børnekræftbehandlingen ét sted.

Jane Heitmanns håb med samrådet er, at alt snak om at centralisere landets børnekræftafdelinger bliver taget af bordet.

- Familier med børn, der har kræft, fortjener at have ro omkring så alvorligt et sygdomsforløb, og at snakke om at samle behandlingen ét sted giver alt andet end ro, siger hun og tilføjer:

- Det er jo også utrygt for de ansatte på afdelingerne. Det starter tanker om, hvorvidt man stadig har sit job om et år, og om afdelingen overhovedet stadig eksisterer. Og de slags tanker må man slet ikke sætte gang i. Der er brug for tryghed.

Selvom man lige så let kan tegne en tegning i Købanhavn, som man kan i Odense, så ville det betyde enorm utryghed og lang transport for femårige Gry, der lige nu modtager behandling på Odense Universitetshospital. Foto: Morten Albek

Kvalitet er ikke kun i København

Og Jane Heitmann er ikke den eneste, der ikke ser meningen med at samle alle børnekræftsafdelinger i København.

Tidligere har alle ti borgmestre på Fyn sendt et brev til sundheds- og ældreministeren, hvor de udtrykker deres bekymring ved at samle alle afdelingerne under én.

Også de tre berørte regioner, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland, har udtrykt deres bekymring over centraliseringen af de børneonkologiske afdelinger.

- De børn har fortjent den absolut bedste behandling. Det kan vi alle blive enige om, men jeg har ikke på et eneste tidspunkt set indikationer på, at de ikke skulle få behandling af højeste kvalitet på OUH, på Skejby eller på Aarhus Universitetshospital, og derfor giver en centralisering ikke mening, siger Jane Heitmann.