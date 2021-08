Bevæbnet røver truede personalet ned på gulvet

Derudover havde han tætsiddende grå arbejdshandsker med gummi i hånden på. Han medbragte foruden en pistolligende genstand også en kløfthammer.

Han talte dansk uden accent under røveriet.

Han forsvandt fra Vintapperstræde på en sort damecykel med bagagebærer.

Politiet fik anmeldelsen om røveriet klokken 15.07.

Politiet kalder det en "pistolligende genstand", da de ud fra overvågningsbillederne hverken kan be- eller afkræfte, at der er tale om et rigtigt skydevåben.