Bliver et atomkraftværk fremtiden i Odense? Se, hvad kandidaterne mener

Det går Alternativet ikke ind for. Atomkraft er for os ikke en gangbar løsning, fordi der er et problem med restproduktet uran, og så er prisen på vindenergi lavere. Vi kan ikke se nogen grund til, at vi skal købe løsnninger fra andre lande, når vi har løsningerne selv. Der er ingen risiko, hvis en vindmølle løber løbsk, mens det vil være noget andet med et atomkraft.