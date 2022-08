Blodbanken hungrer efter donorer: Patienter kan ikke få den medicin, de har brug for

Selvom blodbanken på Odense Universitetshospital flere gange har efterspurgt flere donorer, er der stadig ikke nok. Slet ikke.

Det fortæller Jørgen Georgsen, som er cheflæge i blodbanken på OUH.

- På landsplan mangler vi en hel del, og det kan vi slet ikke klare i Odense. Her mangler vi mellem 50 og 55 donorer om dagen, siger han.

Patienter mærker manglen

Plasma bruges både til transfusion og til fremstilling af medicin, som blandt andet hjælper folk med et svækket immunforsvar.

Men der er mangel på plasma i hele verden dels på grund af coronapandemien, og fordi flere har brug for medicinen. Derfor kan man ikke bare købe den plasma, man mangler. Noget, som har tydelige konsekvenser for patienterne i sidste ende.

- Det har betydet sidste år, at patienter i Region Syddanmark, som har brug for den medicin, bliver lavet af plasma, kun har fået 80 procent af den medicin, de skulle have haft, siger Jørgen Georgsen.

Håber på flere donorer

I øjeblikket tapper blodbanken på OUH omkring 100 donorer om dagen, men har kapacitet til markant flere. Derfor håber cheflægen, at stolene på afdelingen bliver fyldt mere ud.

- Jeg håber, at så mange om muligt vil melde sig. Det er ikke, fordi man skal komme mere end fire-fem gange om året. Det vil vi være glade for, fortæller Jørgen Georgsen og fortsætter:

- Jo flere, der melder sig og giver nogle få gange, desto bedre er det for os - og for patienterne i sidste ende.