Brand i skov undersøges: - Det lugter lidt

Der er kun de forkullede rester tilbage af de materialer, der indtil onsdag aften udgjorde Odense Orienteringsklubs redskabsskur i Åløkkeskoven.

Efter brandvæsnets slukningsarbejde står bare de porøse træbjælker tilbage.

Onsdag aften klokken 23.24 udbrød der brand i skuret, der ligger i et tæt bevokset skovområde midt i Odense. Heldigvis nåede beredskabet at få ilden under kontrol, inden den bredte sig til den sommertørre skov.

Mistet alt

Formand for Odense Orienteringsklub, Carsten Djursaa, har endnu ikke selv været nede og se skaderne. Han ved dog allerede, at alt inventar i skuret er tilintetgjort.

- Vi har mistet alt indhold i redskabsskuret. Alt fra værktøj og græsslåmaskine til orienteringsskærme og -stativer. Vi har mistet flere store telte, borde og stole, fortæller Carsten Djursaa til TV 2 Fyn.

Branden får ikke betydning for klubbens normale træninger.

- Men vi kan ikke stille op med skærme og stativer til konkurrence, som vi skal afvikle til efteråret, forklarer formanden.

Ukendt brandårsag

Fyns Politi kan endnu intet sige om brandårsagen. Derfor igangsætter man en brandundersøgelse.

- Vi laver som udgangspunkt altid en undersøgelse, uanset om vi mistænker, om branden er påsat eller ej. Ofte er der sket en overtrædelse af en eller anden lovgivning, når der opstår en brand. Vi ser ofte nu, at ukrudtsbrændere er skyld i flere brande, og det vil typisk være en overtrædelse af beredskabsloven, fordi man ikke har udvist forsigtighed, forklarer vagtchef Lars Thede.

Formand for orienteringsklubben har ingen mistanke om, hvad der kan have forårsaget branden.

- Det er bare underligt, det sker midt om natten. Det lugter lidt, siger Carsten Djursaa.

Der var ingen til stede ved orienteringsklubben, da beredskabet kom frem til stedet.

Foto: Ole Holbech