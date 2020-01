Efter millionunderskud: Brandts dropper fri entré

For to uger siden meldte Kunstmuseum Brandts ud, at man hæver billetpriserne, fordi museets tidligere direktør efterlod en budgetoverskridelse på 1,3 millioner kroner.

Nu dropper museet også muligheden for gratis adgang om torsdagen. Det sker fra 1. februar, når både nye åbningstider og nye entrépriser træder i kraft.

- Vi har kigget på andre museer i Danmark og set på, hvordan vi ligger prismæssigt, og der kan vi se, at vi ligger under mange af de andre, så vi har hævet prisen, så vi ligger på niveau med dem. Det stiger fra 95 kroner til 110 kroner, så det er jo ikke en kæmpestor stigning, siger Ellen Drost.

Siden 2007 har det været muligt at komme gratis ind på Kunstmuseum Brandts, hvis man besøgte museet mellem klokken 17 og 21 om torsdagen, men det bliver der nu lavet om på.

- Når vi har kigget på de andre museer, så kan vi også se, at det er meget usædvanligt med sådan en gratis-aften, så det synes vi godt, at vi kan have moral til, siger Ellen Drost.

Faldende besøgstal

Kunstmuseum Brandts fyrede i november den nu forhenværende direktør Mads Damsbo på grund af svigtende besøgstal. Mens 95.267 gæster besøgte museet i 2017, gjaldt det i 2019 kun 75.921.

Efter direktøren havde forladt sin stilling, opdagede bestyrelsen, at budgettet var overskredet med 1,3 millioner kroner. Pengene er blevet taget fra museets egenkapital, men ifølge den nuværende direktør ligger der også overvejelser om økonomi bag de nye entrépriser og åbningstider.

- Selvfølgelig er man også nødt til at tænke økonomisk, og når vi kan se, at vi er et af de eneste museer, der har sådan en gratis-aften, så synes vi godt, vi kan forsvare det, siger Ellen Drost.

Der vil dog stadig være aftenåbent på museet om torsdagen mod betaling. I forhold til at få besøgstallene til at gå den rigtige retning igen, mener direktøren, at det er noget andet end entrépriserne, der vejer tungest.

- Måden, man skal angribe besøgstallet på, er ved at se på det produkt, vi leverer. Der skal vi arbejde hen mod noget mere alsidigt, siger hun.