Broen genåbnet: Teknisk fejl lukkede Odins Bro

Odins Bro blev spærret kort før klokken 10, da brofagene ikke ville lukke rigtigt sammen.

- Vi har haft tekniske problemer. Mere ved jeg ikke på nuværende tidspunkt. Men brofagene ville ikke lukke rigtigt sammen, siger Emil Jensen, der er koordinator ved Havnekontoret i Odense Havn.

Lukningen betød, at mange bilister blev fanget på broen og hverken kunne komme frem eller tilbage, og Bereskab Fyn blev sat ind for at få tømt broen for biler.

Ifølge flere trafikanter skabte lukningen trafikkaos og lange køer ved vejene til og fra Odins Bro. Helt ned til Gammelsø var der lange køer.

- Vi fik hurtigt alle biler af broen, men det er klart, at lukningen medførte trafikale gener, og at bilerne måte køre ind gennem Odense, siger Emil Jensen.

Klokken 11.22 meddelte Odins Bro, at broen blev genåbnet.

- Vi satte alt disponibelt personale ind på at få udbedret fejlen på broen, og nu skal vi have undersøgt, hvordan fejlen opstod, siger Emil Jensen.