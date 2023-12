Brugte gaver og genbrug af gavepapir - Stine og Simone holder bæredygtig jul

At være utraditionel midt i det traditionelle

I virkeligheden ønsker Simone Toft Sørensen sig ikke nogen gaver til jul. Hun oplever at det kan være udfordrende at fortælle familiemedlemmer, at hun ikke ønsker at modtage julegaver.

- Min mor blev lidt skuffet over at vi ikke skulle være på gaver, men nogle gange må man stå fast ved sit valg, selvom det kan skuffe andre. Skuffelsen er nok meget kortvarig, indtil man får forklaret, at der er en grund til man tager de her valg, fortæller Simone Toft Sørensen.

Simone Toft Sørensen lever vegansk til dagligt, og medbringer derfor alternative retter til den traditionelle julemiddag – hendes familie spiser nemlig stadig kød til juleaften.

- Jeg plejer at tage et vegansk indslag med til juleaften, for eksempel en butterdejssteg med linser, svampe og alle mulige krydderier. Selvom de andre spiser kød, så laver jeg nok til at alle kan smage, og spise retterne ved siden af kødet. Jeg står også for risalamanden, som jo bliver lavet med et soyaalternativ til fløden, fortæller Simone Toft Sørensen.

Hun startede med kun at have vegansk risalamande med til sig selv, men hvert år var der familiemedlemmer der ville smage den. Nu er den traditionelle risalamande byttet ud med den veganske.

- Jeg synes det er meget fedt at de har været åbne overfor det her alternativ. De synes det smager godt og det smager jo af risalamande, så hvorfor ikke? Nogle gange kan man godt møde lidt mere skepsis omkring at udfordre de her traditioner, siger Simone Toft Sørensen.