Butikker bør aldrig ty til selvtægt, siger politiet efter fund af forbryderalbum

Bahnes administrerende direktør Benjamin Røpke har beklaget situationen og at det ikke er deres politik at lave den form for album. Han nævner samtidig, at de nye GDPR-regler har gjort det markant sværere at forebygge tyveri.

"Vi oplever, at organiserede kriminelle udnytter denne svaghed og uretmæssigt stjæler for et tocifret millionbeløb årligt i vores butikker. Dertil oplever vi en voksende frustration hos vores personale over, at politiet ikke har ressourcer til at håndtere de butikstyve, som det lykkes at fange," skrev han i en mail til TV 2 Fyn.



Frustrationen bør dog ikke afholde butikkerne fra at anmelde alle tyverier, lyder det fra Søren Frederiksen, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

- Jo flere anmeldelser, vi får ind, des flere anmeldelser behandler vi også. I fire ud af fem tilfælde får vi faktisk løst sagen med enten en bøde eller fængselsstraf til vedkommende. Vi håber ikke, at man afstår fra at anmelde noget i frustration over, at der ikke sker nok. Det giver nogle mørketal, hvis ikke man vælger at anmelde det, siger Søren Frederiksen.