Coronavirus forsinker byggeriet af Nyt OUH med fem måneder

Region Syddanmark og JV CMB/Itinera har taget konsekvensen og har derfor indgået en aftale om, at totalentreprenøren får udsat afleveringstidspunktet for Nyt OUH med fem måneder.

JV CMB/Itinera skulle efter planen have afleveret det nye universitetshospital til Region Syddanmark i marts 2023. Nu kommer overdragelsen i stedet til at ske i august 2023.

- Covid-19 fortsætter desværre med at besværliggøre en tilbagevenden til normale arbejdsgange. Det er der desværre ikke meget, hverken vi eller vores totalentreprenør kan gøre ved. Det anerkender vi fra Region Syddanmarks side, og derfor har vi indgået en aftale om, at afleveringstidspunktet for Nyt OUH udsættes i fem måneder.

- Vi er fortsat rigtig glade for samarbejdet med JV CMB/Itinera, og vi håber på, at der nu vil være fuld kraft frem i den sidste halvdel af byggeperioden. Og så glæder vi os til at få overdraget nøglerne til Nyt OUH i sensommeren 2023 – også selvom det bliver lidt senere end håbet, siger formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S), i en pressemeddelelse.