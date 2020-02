Coronavirus: Fynsk skole tvunget til at aflyse klassetur

Sct. Hans Skole i Odense skulle tirsdag i næste uge have været afsted mod Italien. Men det kommer de ikke.

Skolen har modtaget et brev fra de italienske myndigheder. Alle skolerejser til Italien er lukket ned på grund af udbruddet af coronavirus covid-19 i Italien. Skoleleder på Sct. Hans Skole Lars Eriksen måtte torsdag videregive den triste besked til de håbefulde elever fra 9. klasse på den internationale linje.

- Vi havde det på fornemmelsen de sidste par dage, at det blev sværere og sværere at komme afsted, siger Lars Eriksen.

Tidligere på ugen valgte skolen at holde et møde for forældre og elever om situationen i Italien. Skolen havde inviteret børn- og ungeoverlæge Susanne Buhl til at fortælle om coronavirussen.

- Vi synes, at vi var godt klædt på til at tage afsted. Men det er klart, at når de italienske myndigheder går ind og lukker for skolerejsen, så skal vi ikke afsted, siger Lars Eriksen.

Håber på en anden tur

Eleverne i 9. klasse har i tre år vidst, at de skulle afsted til Italien. Derfor var skuffelsen ekstra stor.

- Jeg var virkelig øv over det, for vi havde alle sammen glædet os rigtig meget. Vi har tidligere været i Spanien, og det var en tur, som virkelig styrkede klassen, siger Sofia Fuglsang fra 9. klasse på Sct. Hans Skole.

Hos flere af eleverne kom det ikke som en kæmpe overraskelse, at den italienske skoletur er blevet aflyst. Flere af eleverne havde allerede haft kontakt med deres venner i Italien.

- Min italiener havde skrevet til mig for et par dage siden, at vi ikke ville komme afsted, siger Sofia Fuglsang.

Om det er almindelige skoledage, der skal erstatte klasseturen, håber eleverne i 9. klasse ikke. De håber derimod på en anden tur sammen.

- Det kunne være fedt at have en overnatning i København eller sådan noget. Hvor vi bare går rundt i København og hygger os, siger Sofia Fuglsang.

Ros til eleverne

Det har været en fast tradition på skolen, at eleverne tager på klassetur sammen. Derfor skal skolen og eleverne lige fordøje skuffelsen. Og skolelederen er ikke afvisende over for elevernes ønske om en anden tur.

- Det må vi prøve at finde ud af, jeg kan godt forstå, at eleverne er skuffet, siger Lars Eriksen.

Eleverne får stor ros af skolelederen for deres måde at tackle den kedelige besked på.

- Det har på alle måder været en god og eksemplarisk proces, siger Lars Eriksen.

Sct. Hans Skole er ikke den eneste skole i Odense, som har planlagt en tur til Italien. Også Mulernes Legatskole skal i løbet af foråret til Italien. Om turen bliver aflyst er endnu uvist.

