Overblik: Se, hvordan pandemien har ramt Fyn og resten af verden

6. marts: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at arrangementer med over 1.000 deltagere aflyses eller udskydes. Det går blandt andet ud over fynske årsfester, messer, koncerter, håndtryksceremonier, sportskampe og så videre. Sundhedsstyrelsen opfordrer samme dag til, at man stopper med at give hånd, kramme og kysse. Det sker i håbet om at begrænse coronasmitten, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

11. marts: TV 2 Fyn kan afsløre, at 20 ud af 40 personer, der har været visiteret til podning, er blevet testet positive for coronavirus på Odense Universitetshospital. Mindst to ansatte er også testet positive.

11. marts: Statsminister Mette Frederiksen annoncerer på et pressemøde nedlukningen af Danmark. Alle elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem. Skoler og børnehaver lukkes fra den kommende mandag i foreløbigt to uger. Offentligt ansatte sendes hjem. Supermarkeder holdes fortsat åbne, men statsministeren opfordrer til, at danskerne ikke hamstrer rugbrød eller toiletpapir. Samme aften tømmes flere butikker for toiletpapir og gær.