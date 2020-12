Letbanens beton renset for mistanke

Det skaber en tryghed og fjerner enhver bekymring hos os Steen Lykke, teknisk direktør, Odense Letbane

Odense Letbane har fået svar på undersøgelser om den beton, den har modtaget og anvendt fra firmaet BG Beton er stærk nok. Og det er den. Betonen er "både særdeles stærk og holdbar" og således uden for mistanke.

BG Beton blev tidligere i år sat i forbindelse med groft byggefusk med fundamentet under et højhus på Amager.

Det fik en række af firmaets kunder - her i blandt Odense Letbane - til at rette et kritisk blik mod virksomhedens arbejde.

Og det er ikke småting, som BG Beton har leveret til Odense Letbane. Der er således lagt beton fra BG Beton ud på i alt 14,5 kilometer letbane.

I alt otte boreprøver er sendt til undersøgelse hos Dansk Teknologisk Institut (DTI) og konklusionen herfra er således klar: Alt er i sin skønneste orden.

- Testresultaterne viser, at vores beton er overordentlig stærk. Styrken ligger langt højere end det, der er krævet i designforudsætningerne, og betonens sammensætning er også vurderet til at følge alle forskrifter, siger teknisk direktør Steen Lykke i en skriftlig udtalelse.

Han tilføjer, at der efter Odense Letbanes opfattelse "ikke noget at komme efter".

- Det skaber en tryghed og fjerner enhver bekymring hos os, slår direktøren fast.

Betonen er lavet i Odense

For en måned siden sagde Heine Misfelt, direktør for BG Beton i Jylland og på Fyn, til TV 2 Fyn, at han var sikker på, at Dansk Teknologisk Institut ikke ville finde noget.

- Der er ikke lagt skjul på, at det er en fabrik i Nordhavn, der har lavet nogle ting. Det har ikke noget med de andre fabrikker at gøre, sagde Heine Misfelt.

Den beton, der er leveret til letbanebyggeriet, laves i et betonværk i Tietgenbyen i Odense, mens betonen til fundamentet til højhuset på Amager ifølge direktøren altså blev lavet i Nordhavn.

Arbejdet med at bygge letbanen færdig kan således fortsætte ufortrødent, og letbanen forventes stadig at åbne til efteråret 2021.

