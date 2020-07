'Den som dræber' genoptager optagelser på Fyn

Den nye sæson af Den som dræberhandler om en uopklaret sag om tre unge mænd, der er blevet dræbt med få måneders mellemrum. Et af ofrene var Alices kun 18-årige søn Markus. Alice, der er en gammel veninde af Louises mor, og nu er blevet diagnosticeret med terminal kræft, kontakter Louise og beder hende om at hjælpe med at finde sin søns morder, inden hun dør. Louise kaster sig uden tøven ind i sagen og indleder et intenst samarbejde med politiet. Da endnu en ung mand findes dræbt, ser Louise et tydeligt mønster, men hvad hun overser, er, at hun kan have en personlig forbindelse til morderen, der viser sig mere intelligent og kynisk, end hun tør forestille sig. Louise søger desperat efter at løse gåden, inden det næste offer bliver taget, men står hun selv på morderens dødsliste?

Serien, der består af otte afsnit á 45 minutter, får premiere i starten af 2021.