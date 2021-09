Det begyndte på Carlsens Kvarter: Interaktiv øl-rute er åbnet

- Hele øl-revolutionen startede her i Odense på Carlsens Kvarter. Det var et af de første værtshuse i Danmark, der begyndte at importere noget spændende øl, fortæller formand for Danske Øl-entusiaster, Klaus Rehkopff.

Det tager mellem to og tre timer at gå den nye øl-rute gennem Odense - og tiden afhænger naturligvis af, hvor længe du bliver hængende på de tre ikoniske værtshuse.

Fra vand til øl

Foruden Carslens Kvarter fører ruten dig også forbi Bryggeriet Flakhaven og den nyeste, Anarkist.

- Øl har alle dage været noget, der har knyttet sig til odenseanerne, ikke mindst fordi vandet tidligere var så elendigt, at man ikke kunne drikke det, så man var nødt til at behandle det, og så kunne man ligeså godt give det noget ordentligt smag, og det blev så til øl, fortæller Johnny Wøllekær, der er stadsarkivar i Odense Stadsarkiv.