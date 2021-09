Jensens Bøfhus i konkurrence med Tarteletfestivalen: - Jeg troede, det var en joke

Alligevel gav det løftede øjenbryn hos Søren Windell, der i sin tid skabte Odense Tartelet Festival.

- Først troede jeg, at det var en joke. Men så var jeg inde og kigge og se, at det var rigtigt, siger han til TV 2 Fyn.

Et kompliment

Han hilser dog konkurrrencen velkommen.

- Jeg har altid taget det som et kompliment, når nogen laver en kopi, af det jeg laver, for det viser, at jeg laver det rigtige, siger han.

- Jeg synes det er sjovt, at et bøfhus nu også vil lave tarteletfestival. Hvis de får succes med det, så ser vi også snart tarteletter på MASH og Hereford, og det er jo dejligt, for det er hele meningen med tarteletfestivalen at udbrede kendskabet til tarteletten.