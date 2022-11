Det tidligere Naturgas Fyn solgt for milliardbeløb til Shell

Det er ikke underligt, hvis en række fynske kommuner i dag går rundt og ærgrer sig.

For i 2017 solgte kommunerne det fynske naturgasselskab Nature Energy til kapitalfonden Point Partners for 1,1 milliarder kroner dog efter modregning af gæld for 300 millioner kroner.

Desuden er Davidson Kempner Capital Management og Sampension med i ejerkredsen.

Men nu har Shell købt selskabet for 2 milliarder dollar svarende til 14,3 milliarder kroner.

Efterfølgende købte Energi Fyn Nature Energis naturgaskunder, mens Nature Energy selv drev biogasforretningen videre.

Nature Energy ejer i dag 14 biogasanlæg og har omkring 30 anlæg på vej i Europa og Nordamerika.

Nature Energy med hovedsæde i Odense beskæftiger 420 medarbejdere.

Shells ambitioner er at frigøre ressourcer fra affald til bæredygtig biogas og bæredygtig energi.

Købet er betinget af myndighedernes godkendelse.