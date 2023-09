Det tjener man i Novo Nordisk: Fede lønninger kan være på vej til Fyn med ny fabrik

Novo Nordisk kommer efter alt at dømme til Odense.

I hvert fald har den enorme danske medicinalvirksomhed lagt sig fast på en grund i Tietgenbyen, hvor den vil opføre en enorm fabrik, hvis ellers alle tilladelser går i orden.

Og gør de det, vil der være flere tusinder stillinger på vej til byen, hvor Novo Nordisk påtænker at fremstille hjælpemidler til medicinalindustrien. Ifølge virksomheden er det stillinger til alle uddannelsesniveauer.

Novo Nordisk har ry for at give gode lønninger til selv ufaglærte. Er du selv begyndt af dagdrømme om et job ved virksomheden, kan du i denne artikel læse om, hvor store tal der egentlig står på lønsedlen hos de ansatte.

Svimlende summer

29 milliarder kroner brugte Novo Nordisk på lønninger i 2021 ifølge Medwatch. Heraf gik omtrent 60 millioner til direktøren. Virksomheden havde i 2021 48.000 ansatte.

Den enkelte medarbejder ved Novo Nordisks løn er ikke offentlig tilgængelig, men alligevel er det muligt at udlede nogle pejlemærker gennem fagforeningers lønstatistikker.

Pharma Danmarks medlemmer får i gennemsnit 71.700 kroner om måneden. Pharma Danmarks medlemmer er uddannet med enten en bachelor eller en kandidat, og betegnes dermed som specialister.

Men også ufaglærte kan hente pæne lønninger.

Ifølge Nordjyske ansatte Novo Nordisk 40 ufaglærte i Hjørring i foråret 2022. Her kunne de ansatte se frem til omtrent 44.500 kroner om måneden inklusiv tillæg, hvis de arbejdede i treholdsskift på tværs af hverdage og weekender.

I Novo Nordisk får man desuden samme løn for samme arbejde - uanset hvor i landet, man befinder sig, skriver Nordjyske.



Første job er slået op

Har du fået blod på tanden, efter at have læst om lønningerne i virksomheden, er den første mulighed for at blive ansat i Odense allerede åben.

Novo Nordisk søger nemlig en projektleder indenfor teknik og byggeprojekter med tjenestested i Odense - og virksomheden vil "slet ikke udelukke" at stillingen drejer sig om det kommende fynske byggeprojekt.

Hvordan denne stilling aflønnes oplyses ikke.