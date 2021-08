Dommer truet på livet af spiller: - Han sagde, at jeg skulle slås ihjel

Formand for DBU's breddekomite Bent Clausen mener, at det kræver en fælles indsats og en kulturændring i klubberne.

- Vi skal have fat i spillerne, tilskuerne, forældre og ledere og fortælle, at de skal lade være med at overskride grænsen. DBU ønsker at appellere til, at den gode tone skal frem, og at vi sparker det grimme sprog ud af banen, siger Bent Clausen.

Tilskuere støtter kampagne

Tilskuerne til weekendens kamp mellem Ø19 og B13 bakker op om den gode tone.

- Det er frivillige, der gør en masse for at få afviklet kampene, og det er selvfølgelig også nødvendigt, at der bliver snakket ordentligt, fortæller tilskuer Mads Østergaard.