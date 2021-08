Se videoen: Letbanen testet for første gang centralt i Odense

Ifølge Odense Letbane har flere benyttet de udkørsler, der er lavet til beboerne, til at parkere på. Og lørdag holdt der i alt tre biler i vejen.

To af dem var dog opmærksomme på, at de skulle have bilerne flyttet, mens den sidste krævede et opkald fra politiet.

Næsten alle skinner er snart testet

Indtil nu har testtogene ikke kørt længere end til midt på Nyborgvej og mod syd til kontrolcentret i Hjallese. Det udgør den nordlige del af strækning, som er cirka halvdelen af den samlede.



Nu er der kommet strøm i ledningerne centralt og nord på, og dermed er testen lørdag blevet mulig.

Hvis planen for denne testkørsel bliver gennemført, er det næsten hele letbanens samlede strækning på 14,5 kilometer, der er blevet prøvekørt på.

Odense Letbane tager forbehold for, at der kan forekomme justeringer i testruten undervejs.