Efter knivstikkeri: Fyns Politi indfører visitationszone i Vollsmose

Siden den 5. marts har der været fire episoder med knivstik, og Fyns Politi frygter derfor, at det kan komme til yderligere voldelige konfrontationer mellem grupperingerne i området - og også at disse vil finde på fortsat at anvende våben.

Seneste knivstikkeri fandt sted natten til tirsdag, hvor en 44-årig mand og en 24-årig mand stak hinanden med kniv.

- Den foreløbige efterforskning viser, at der er tale om et enkeltstående opgør mellem personer, der har tilknytning til forskellige grupperinger i Vollsmose og Korsløkke. Præcis, hvad der lå til grund for hændelsen, er noget af det, vi håber efterforskningen vil vise, siger Arne Gram.