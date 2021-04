Ti knivstik på fire år: -Jeg tror aldrig, jeg kan vænne mig til det

Uhensigtmæssigt politiarbejde

Men ikke alle beboere deler Metha Mauls tiltro til politiet.

Ifølge en enlig mor fra Vollsmose, der ønsker at forblive anonym, ja så handler politiet nogle gange uhensigtsmæssigt, og det kan være én af grundene til, at beboere i Vollsmose ikke tør udtale sig til politiet.

- Jeg var lige flyttet ind i en lejlighed i Vollsmose og boede alene med mine børn. Midt om natten hørte jeg noget, der lød som en kvinde og nogle børn, der græd. Jeg kunne høre høje bankelyde og en meget aggressiv mand. Måske kom det fra lejligheden ovenpå, men jeg havde ikke mod på eller lyst til selv at gå ud og finde ud af det, fordi mine børn lå og sov, fortæller den anonyme kvinde.

- Jeg ringede til politiet og gjorde det meget klart, at det var vigtigt, at min overbo ikke fik at vide, at det var mig, der havde ringet, fordi jeg lige var flyttet ind og var enlig mor med to børn. Jeg turde ikke risikere, at en voldelig mand, som måske var min overbo, fandt ud af, at jeg havde ringet til politiet. Da politiet kom, bankede de på ved min overbo, og jeg kunne høre dem sige; "din overbo har ringet og fortalt, at der er en masse uro".