Efter drabsforsøg: Tre anholdt i sommerhusområde

Efterforskningen af weekendens skudepisode ved Lærkeparken i Vollsmose har nu ført til tre anholdelser.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Klokken 13.03 kunne vi anholde tre mænd på henholdsvis 23, 24 og 26 år og sigte dem for forsøg på manddrab 20. marts 2021 i Vollsmose, skriver politiet.

Anholdelserne fandt sted under en større aktion i et sommerhusområde på Nordfyn.

Flere gerningsmænd

Drabsforsøget udspillede sig lørdag klokken 01.18, hvor der blev affyret minimum fire skud. Her var en 21-årig og en 25-årig mand blevet beskudt, mens de befandt sig i en bil.

Opdatering Dommeren har bestemt, at mændene skal varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Vidner havde i forbindelse med skudepisoden observeret flere gerningsmænd på stedet. Og politiet formoder, at der er tale om et internt opgør mellem nogle af grupperingerne i Vollsmose.

Ingen kom til skade under skyderiet, som politiet regner for at være planlagt, fortalte politikommissær Carsten Dichmann lørdag til TV 2 Fyn.

- Udfra vores foreløbige undersøgelser er der ingen tvivl om, at det her er et kvalificeret drabsforsøg, der er nøje planlagt. Der er to gerningsmænd, som er maskeret og med mørk påklædning, som de er beskrevet af de forurettede. Så der er ingen tvivl om, at det her er planlagt, sagde han.

De tre mænd fremstilles tirsdag klokken 12.45 i grundlovsforhør ved Retten i Odense. Der vil blive anmodet om lukkede døre, og derfor har politiet har ikke yderligere oplysninger i sagen, lyder det.