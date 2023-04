Ekspert om letbane-skrig: Kan være sundhedsskadelige

- Det er så højt, at man skal holde sig for ørene.

Sådan lyder det fra Peter Møller Kristensen om de høje skrig, der kommer fra letbanen. Han er indehaver af Analog Kaffebar, der ligger ved Benedikts Plads

Han er langt fra den eneste, der synes, at larmen fra letbanen er lige højt nok. De høje skrig opstår i letbanens kurver, og skrigene bliver højere, når det er tørt i vejret.

Støjen kan have store konsekvenser for dem, der ofte bliver udsat for dem. Det forklarer Mette Sørensen, der er seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse og ekspert i sammenhængen mellem støj og kroniske sygdomme.

Hun understreger, at der ikke findes meget forskning, når det gælder letbaneskrig, men trafikstøj kan generelt set stresse mennesker og fremkalde kæmp-flygt-respons i kroppen, siger hun:

- Stressresponsen stiger i kroppen. Kroppen tror, der er fare på færde, så den går i alarmberedskab og gør sig klar til at reagere hurtigt ved at skulle kæmpe eller løbe rigtig stærkt væk. Samtidig stiger hjertefrekvensen og pulsen.

Hvis man gentagende gange udsættes for kurveskrig fra letbanen - eller andre høje lyde - så øger det risikoen for et bredt spektrum af lidelser.

- Vi ved fra en række studier, at når stressresponsen er kronisk aktiveret, er det skadeligt i forhold til udvikling af eksempelvis hjertekarsygdomme, fortæller Mette Sørensen.

Smøring mod kurveskrig udvides

Odense Letbane har ikke ønsket at stille op til interview med TV 2 Fyn, men oplyser i stedet på sin hjemmeside, at man nu har udvidet smøringen mod kurveskrig.

Ifølge Odense Letbane har det en "vis dæmpende effekt", men de anerkender, at der stadig er "lyd i kurven" og "fortsat behov for at supplere med manuel smøring".

TV 2 Fyn var fredag ude med en decibelmåler for at dokumentere, hvor høje skrigene er. Trods smøring kom måleren op på 90 decibel, hvilket ifølge Høreforeningen kræver høreværn for at beskytte sin hørelse.

Borgmester, Peter Rahbek Juel (S), erkender, at støjen er højere end lovet. Han mener, det er leverandørens ansvar at få bugt med generne.

- Når dagen er omme, så er det leverandøren, der har et ansvar for, at de har leveret noget, der larmer mere, end de værdier, de skal leve op til, sagde han torsdag til TV 2 Fyn.

Næste tiltag fra Odense Letbane er at åbne for smøreskabene i de to kurver på Benedikts Plads.

Det arbejde begynder allerede i uge 18, men effekten kan tage nogle uger, før den slår igennem, oplyser Odense Letbane.

Frem til april måned næste år har naboer mulighed for at klage til ekspropriationskommissionen, hvis de oplever støj eller andre gener fra letbanen