Ekspert vurderer: Aflysning kan blive en fordel for Tinderbox

Der er stille i Tusindårsskoven i Odense torsdag aften. Oprindeligt skulle tusindvis af mennesker have hygget og festet i den lune sommeraften, men det fik coronavirus sat en stopper for.

Læs også Jonas må undvære Tinderbox i år: Nu genopfører han festivalen i sommerhuset

For den 7. april meddelte arrangørerne, at årets Tinderbox er aflyst. Den beslutning blev truffet på baggrund af det forsamlingsforbud, der blev indført for at dæmme op for coronavirus.

Festivalen, der skulle have fyldt Odense med masser af tilrejsende gæster, er i stedet skubbet til næste sommer.

Foreninger mister indtægter

Det kan få konsekvenser for de lokale foreninger og erhvervsdrivende, der nu går glip af den ekstra indtægt, som de mange festivalgæster normalt genererer.

Det vurderer Ronnie Hansen, der er direktør for Sport, Kultur og Underholdning hos kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese.

Læs også Mens vi venter på næste år ...: Festivaler har godt fat i fynboer

- Den største konsekvens for Odense er økonomisk. Det vil sige alle de penge, gæsterne ville have brugt, der ikke længere kommer til byen og de lokale foreninger og erhvervsdrivende.

Ifølge Ronnie Hansen, der tidligere har været udviklingschef i Odense Kommune og i den forbindelse var med til at trække Tinderbox til Odense, er det et tocifret millionbeløb, festivalen bringer til Odense.

Det er ikke et uoverkommeligt økonomisk tab for Odense Kommune, som har investeret i Tinderbox. Men det kan få større konsekvenser for de lokale foreninger og erhvervsdrivende, vurderer Ronnie Hansen.

- Det er noget, man vil overkomme. Større er tabet ikke. Det er mere for den enkelte forening og den enkelte leverandør, at det vil være ret omfattende, siger han til TV 2/Fyn.

Aflysning kan booste festival

Mens aflysningen af årets Tinderbox vil kunne mærkes hos lokale foreninger og erhvervsdrivende, kan aflysningen omvendt ende med at få en positiv effekt for selve festivalen.

Det vurderer Ronnie Hansen.

- Hvis det var andet eller tredje år for Tinderbox i år, havde det måske været en katastrofe for Odense og for Tinderbox. Så havde det været svært at bygge videre på den kultur, man har skabt.

Læs også Tinderbox afslører første store navn til 2021

- Men fordi festivalen har klaret sig så godt, kan det faktisk have den modsatte effekt. Så kan det faktisk minde folk om, hvor glade de er for Tinderbox, og hvor meget de savner det, spår Ronnie Hansen.

Næste års Tinderbox løber af stablen fra den 24. til den 26. juni. Det vil være sjette udgave af festivalen, der blev afholdt første gang i 2015.