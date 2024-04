Ekstrem nedbør: Her er ingeniørens råd mod oversvømmelse

Han tilføjer, at alternativet bliver, at Odense Kommune vil kloakere området, og at huslejen derved ligeledes vil stige.

- Så det efterlader os med tre muligheder. Ved mulighed et og to stiger huslejen, eller vi kan alle sammen yde en lille indsats og på den måde undgå en huslejestigning, siger Jens Lennert og tilføjer, at foreningen tidligere har måttet nedlægge et hus på grund af den forhøjede vandstand, og at han forventer, at de otte huse bliver de næste i rækken. Derfor skal der handles nu, fastslår han.