Elev tabte kæben, da landmand gav ko en lussing på dyrskue

Hvert år besøger op mod 50.000 gæster Det Fynske Dyrskue, som siden 1882 har været en tilbagevendende begivenhed - og weekendens dyrskue bød på tivoli, kælegrise og udstilling af alverdens maskiner, men midt i de festlige begivenheder fik nogle besøgende sig en ubehagelig oplevelse, da en landmand ifølge et vidne mere end én gang slog sin ko i kæbepartiet.

Det var den 16-årige efterskoleelev Mads Quitzau, der overværgede slagene.

- Jeg fik et chok, jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Det var lidt mærkeligt, siger han til TV 2 Fyn.

Hans kammerat filmede det ene slag med sin telefon.

Ifølge Mads Quitzau havde koen fået viklet en form for snor rundt om benet og var ved at vælte. Han fortæller, at landmanden gik ind for at hjælpe koen, men at han i aktionen mere end én gang gav koen en voldsom lussing.

Dyrenes Beskyttelse tager afstand fra slag mod dyr

TV 2 Fyn har vist videoen til dyrlæge Inger Lund Overgaard fra Dyrenes Beskyttelse. Hun henviser til dyrevelfærdsloven, som siger, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte og lidelse, og at man derfor ikke må slå på dyr.

- Det skal dog kunne dokumenteres, at dyret på en eller anden måde har taget skade af slaget, og det er meget vanskeligt at se på videoen. Derfor er det svært at sige, om dyrevelfærdsloven er blevet overtrådt, siger Inger Lund Overgaard.

Men meldingen er stadig klar:

- Under alle omstændigheder tager vi afstand fra, at man slår på dyr.

Flugter ikke med den måde, dyr skal behandles

TV 2 Fyn har også forelagt videoen for Det Fynske Dyrskue. Her er de klar over, at hændelsen fandt sted.

- Jeg vil gerne understrege, at Det Fynske Dyrskue naturligvis er mod dyremishandling af enhver art og vi tager klart afstand fra det, skriver dyrskuechef Anita Christoffersen i en mail og tilføjer:

- Umiddelbart betragtet og uden at kende til konteksten for hændelsen, synes jeg, at det er ubehageligt at se på, og det er isoleret set en hændelse, som ikke flugter med den måde jeg mener, dyr skal behandles.



Hun skriver dog til TV 2 Fyn, at Det Fynske Dyrskue er i gang med at undersøge hændelsen nærmere, fordi de er blevet oplyst om, at der er sket noget forud for hændelsen, hvor det har handlet om at beskytte en kalv, som var omkring koen.

Mads Quitzau bekræfter over for TV 2 Fyn, at han så en kalv i stalden.

TV 2 Fyn har sløret videoen, da det ikke har været muligt at finde frem til den pågældende landmand.