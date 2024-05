I en kælder tæt på stadion hviskede OB-chefen for første gang ordet "trænerfyring"

Andreas Alm var dermed ikke fredet, og nu skulle han forholde sig til krisen. Hvad ærgrede ham mest, ville journalisterne vide.

- At vi ikke har vundet på hjemmebane, sagde han og tænkte på sæsonens indtil videre to uafgjorte og to tabte kampe på Odense Stadion.

- Jeg synes, at da Silkeborg i går kom foran 1-0, var spillerne mærket af de fire tidligere kampe. Man vil så gerne vinde for fansenes skyld, at det er for tung en byrde.

Man kan ikke drømme

OB har før haft en svær start på en sæson. I 2014 havde man efter otte runder kun fået seks point. I 2018 havde klubben formået at få to point efter seks kampe. Og så var der 2022, hvor OB stadig kun havde et point fem runder inde i sæsonen.

Dårlige begyndelser er man efterhånden vant til i Odense, men man har som minimum klaret sig og holdt sig i Superligaen.

Efter den for OB-fansene deprimerende oplevelse mod Silkeborg i september var der efterhånden ikke meget optimisme tilbage.

- Man kan ikke drømme som OB-fan, som det er lige nu, lød det i podcasten ‘Stemmer fra Ådalen’.

Men det skulle blive meget værre.