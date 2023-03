Endnu en fynsk kommune forbyder TikTok

Det er slut med den omdiskuterede kinesiske app TikTok på medarbejderes mobiltelefoner i Assens Kommune.

Det fortæller borgmester Søren Steen Andersen.

- TikTok er med afstand den app, der griber langt mest ind i andre apps og suger informationer ud af den, siger borgmesteren.

Assens Kommune følger således efter en række af ministerier, medier og kommuner - blandt andet Odense Kommune - der har forbudt TikTok på arbejdstelefoner.

Reaktionen mod det yderst populære kinesiskejede sociale medie kommer efter Center for Cybersikkerhed (CFCS), som hører under Forsvarets Efterretningstjeneste, for nogle uger siden advarede om brugen af TikTok.

- Det er jo ejet af et firma der hedder ByteDance, som er i kontakt med de kinesiske myndigheder. De kinesiske love er jo, at regeringen har ret til at tildrage sig de oplysninger og informationer de har brug for, siger Søren Steen Andersen.

Advarslen om TikTok går også på, at de data som mistænkes at blive hentet, kan bruges fremadrettet.

- Så kan man jo (de kinesiske myndigheder, red.) danne sig et billede af, hvad det er for nogle borgere, der bruger TikTok, hvad det er for nogle orienteringer de måtte have, hvem de måske omgiver sig med, uddyber Søren Steen Andersen om kommunens begrundelse for at forbyde TikTok på arbejdstelefonerne.

Han tilføjer, at det også kan være kinesiske systemkritikere eller kritiske journalister, som overvåges.

- Og så kan man pludselig stå i nogle meget mærkværdige situationer som dansk statsborger, intetanende, et eller andet sted ude i verden eller i Kina, eller her, for den sags skyld. Det er en risiko, som vi ikke skal leve med, siger borgmesteren.

Beslutningen betyder, at TikTok skal være afinstalleret på alle enheder som mobiltelefoner og tablets inden på tirsdag den 14. marts.