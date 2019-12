Entreprenørs arbejde fortsat i bero: Tavshed fra Odense Letbane

Entreprenøren Barslund har fortsat nedlagt sit arbejde på Odense. Ved selvsyn kunne man torsdag morgen se, hvordan Barslund stadig var i gang med at tømme sit depot på Rugårdsvej i hjertet af Odense.

Årsagen er en tvist om et ’anseeligt millionbeløb’ mellem Barslund og Odense Letbane. En tvist, som betyder, at Barslund siden mandag har indstillet sit arbejde på de dele af letbanen. Men trods den opsigtsvækkende beslutning forholder både entreprenøren og Odense Letbane sig tavse om den fastlåste situation.

Læs også Million-tvist: Entreprenør indstiller arbejdet på Odense Letbane

TV 2/Fyn har de seneste dage forsøgt at få en forklaring fra begge parter. Mandag oplyste Barslund, at ’der foregår en dialog om sagen’, men siden da har de kun oplyst, at de ikke har nogen kommentarer. De henviser til Odense Letbane. Fra Odense Letbane er der dog også total tavshed. Torsdag formiddag var meldingen endnu en gang: Ingen kommentarer.

Grundet den økonomiske tvist havde Barslund indgivet et standsningsvarsel, som udløb mandag. Da de to parter endnu ikke var blevet enige, valgte Barslund at indstille arbejdet og fjerne sine maskiner og materialer fra letbanens områder. Det er dét arbejde, som Barslund fortsat er i gang med.

Ansvarlig for to etaper

Barslund har ansvaret for to ud af syv anlægsentrepriser, og samlet set skal Barslund lave arbejde på Odense Letbane for omkring 77 millioner kroner.

Det er de to etaper, som går fra Odense Banegård Center til Odense Idrætspark, Barslund har ansvaret for. Barslunds arbejde består i at flytte de eksisterende vejbaner, cykelstier og fortove, så der bliver plads til det otte meter brede areal, som letbanen kommer til at fylde. Indtil mandag havde firmaet omkring 30 mand til at arbejde på letbane-projektet.

Samlet set er der sat 3.399 millioner kroner af til at anlægge Odense Letbane.

Læs også Letbane-forsinkelse koster odenseanerne trecifret millionbeløb