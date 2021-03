Er smitten på retur? Kun én smittet i Vollsmose det seneste døgn

I en længere periode har smitten med coronavirus i Odense-bydelen Vollsmose været alarmerende høj.

Men den nyeste opgørelse af antallet af smittede viser de første spæde tegn på, at smitten måske er på vej retur.

Det seneste døgn er der nemlig kun blevet registreret én ny smittet i området, og det har altså derfor fået incidenstallet til at tage et betydeligt dyk. Den seneste uge er i alt 50 mennesker i området testet positiv for coronavirus.

Fredag lå incidenstallet i Vollsmose på 612,5, og lørdag er det tal altså faldet til 546,9.

Incidentallet i Vollsmose er dog stadig alt for højt, og det ligger også et godt stykke over incidenstallet for hele Odense Kommune, der lørdag er 119,1.

Opfordrer til at aflyse alle fester

Siden smitten med coronavirus steg betydeligt i Vollsmose, nedsatte Odense Kommune en ekspertgruppe, hvis opgave er at informere beboerne i området om smitten samt opfordre til, at man lader sig teste to gange om ugen.

Ekspertgruppen har blandt andet stemt dørklokker og tilbudt to go-test, som kunne foretages ude foran en given opgang. Målet med indsatsen var at bringe smitten i området ned, og de nyeste tal indikerer altså, at det er lige præcis det, smitten er i færd med - at bevæge sig nedaf.

I sidste weekend skrev Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), på Facebook, at der i bydelen var blevet afholdt en forlovelsesfest, hvor omkring 70 mennesker deltog.

Derfor opfordrer de frivillige i området nu også på det kraftigste til at aflyse fester, hvis de hører snak om, at sådanne arrangementer er planlagt.