Få svar på de oplagte spørgsmål: Hvad er op og ned i sagen om Odense Stadion?

Spørgsmål og svar om Odense Stadion

+ Hvorfor er det kommunen, der står med regningen? Odense Kommune ejer tre af de fire tribuner samt græstæppet på Odense Stadion. Det er derfor kommunen, der både har forpligtelsen til at drive stadion i det daglige og sikre, at stadion lever op til de krav, der stilles til fodboldstadions. OB’s ejerselskab Odense Sport & Event ejer blot VIP-bygningen.

+ Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at renovere stadion? Fra 2028 er det et krav fra Divisionsforeningen, at alle tribuner skal være dækket. I dag er det blot en tredjedel, der er overdækket. Så om otte år kan OB ikke spille Superliga på stadion, hvis det ikke bliver lavet. En gennemgang af stadion har desuden vist et kæmpe efterslæb, og lige nu er det kun græstæppet og lyset, der lever op til kravene. Der er også stort efterslæb på toiletter, salgsboder, omklædningsrum og presserum.

+ Kan man ikke bare lægge et nyt tag ovenpå de eksisterende tribuner? Det er ikke sikkert. Det ville være en billigere løsning. Men Odense Stadion står på et fundament af blød jord, og det er tvivlsomt, om tribunerne kan holde til et større tag. Det skal undersøgelser af jordbunden og af betonelementerne afdække.

+ Hvorfor sælger man ikke bare stadion til Odense Sport & Event? Det er også en reel mulighed. Men det kræver jo selvsagt to ting: At kommunen vil sælge, og at Odense Sport & Event vil købe. Som ejer af stadion har Odense Kommune også interesse i at bruge stadion til andet end superligafodbold. For eksempel vil man gerne kunne tiltrække landskampe og internationale kampe. DBU har som ambition at være vært for EM i kvindefodbold i 2025, og den begivenhed kunne kommunen godt se en idé i at være med i. Lige nu lejer Odense Sport & Event sig ind hos Odense Kommune til hjemmekampene, og den lejeaftale løber helt frem til 2035. Odense Sport & Event-ejer Niels Thorborg har selv udtrykt ønske tidligere om at forbedre rammerne på stadion og har ingen interesse i, at OB ikke kan spille fodbold på stadion om otte år.

+ Betaler kommunen en kvart milliard for nyt Odense Stadion? Nej, det har borgmester Peter Rahbæk Juel afvist meget tydeligt. Kommunen har afsat 35 millioner kroner. Pengene er sat af med 17 millioner næste år og 18 millioner i 2023. Det er penge, der skal få andre med kapital på banen. Odense Sport & Event skal med i kredsen, men det samme skal andre investorer.

+ Hvordan kan kommunen få andre investorer med? Kommunen håber, at investorer kan se en idé i at lægge penge i projektet mod at de så kan bruge lokaler på det nye stadion, som man for eksempel ser det i Parken. Peter Rahbæk Juel har også talt om udstykning af kommunale grunde andre steder tæt ved stadion, hvor investorer kan byde sig til samtidig med at de lægger penge i stadion.

+ Er det overhovedet realistisk? Det er sådan, man ser andre stadionprojekter blive til noget. I Silkeborg har man bygget et stadion til 130 millioner kroner. Heraf betalte Silkeborg Kommune 60 millioner kroner, mens investorer betalte resten. I Kolding har man aktuelle planer om et nyt fodboldstadion til 133 millioner kroner, og her har kommunen planer om at lægge 19 millioner kroner, og investorer skal også her skyde penge ind i projektet.