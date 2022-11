Finn sender sin generator til Kyiv: - Det er mit lille bidrag. Ukrainerne donerer deres liv

- Det, der er mest brug for, er, at forsyningslinjerne kan holdes intakte. De har været udsat for store ødelæggelser. Der er brug for reservedele og for folk, der kan reparere dem. Det er det vigtigste lige nu.



Og der er hårdt brug for. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har for få dage siden advaret om, at millioner af ukrainere risikerer at dø denne vinter.

- For dem kommer de kommende måneder til at handle om overlevelse, lød det fra WHO's chef i Europa, belgieren Hans Kluge, under hans besøg i Kyiv sidste uge.



5.500 watt

Finn Grønbæks generator må altså en tur forbi en håndværker, der kan skifte benzinhanen, inden den komme til at gøre gavn i Kyiv, men nu er den på vej.