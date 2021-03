For fjerde dag i streg: Smittetallet stiger i Vollsmose

Indtil i mandags faldt smittetallene i Vollsmose. Siden da er incidenstallet steget dagligt.

Det viser tal fra Odense Kommune.

Den seneste uge er der registreret 48 nye tilfælde af smitte i bydelen, og alene det seneste døgn har 11 personer fra Vollsmose fået taget en positiv prøve. I hele Odense er i alt 63 personer testet positive inden for de seneste 24 timer.

Krav om mundbind

Siden mandag er incidenstallet i Vollsmose steget fra 415,6 til 525. Smitteudbruddet var på sit højeste mandag den 8. marts, da incidenstallet var på 951,5.

Indtil den 7. april gælder særlige restriktioner i den nordøstlige bydel, da et højt antal smittede er med til at trække det samlede incidenstal op for hele Odense Kommune. Ifølge de seneste opgjorte tal fra Odense Kommune ligger kommunens samlede incidenstal på 115,7.

Variationer i incidenstal Odense Kommune opgør antal smittede og incidenstal ud fra tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Tallene kan derfor variere en smule fra Statens Serum Institut, der dagligt udkommer klokken 14. Formentlig vil de samlede tal være en smule højere end Odense Kommunes.

Konkret betyder de særlige restriktioner, at der er krav om at bære mundbind på alle indendørs offentlige arealer, medmindre man er undtaget.

Det kan medføre en bøde på 2.500 kroner ikke at overholde kravene, og Fyns Politi har tidligere meldt ud, at man vil være synligt til stede for at håndhæve reglerne. Restriktionerne har gjaldt siden onsdag den 10. marts og på én uge udskrev Fyns Politi 20 bøder for mangelende mundbind.

I alt blev der på hele Fyn udstedt 15 bøder i 2020, hvor kravet blev indført i augst.