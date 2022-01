Fjerde sure smiley i træk: Købmand får bøde og politianmeldes

Den samme anmærkning blev gjort ved de efterfølgende kontrolbesøg og senest i januar i år.

Ifølge indehaveren af Dalum Bazar, Oussama Kassem Saad, er der kun tale om tørvarer.

- Det er ikke noget alvorligt. Det er jo ikke kød eller mælk. Det er nudler og chokolade, og der er ikke noget galt med det, siger han.



Det er ikke ulovligt at sælge varer, der har overskredet "bedst før"-datoen, men det skal tydeligt fremgå af varerne, at de er udløbne, og det har ikke været tilfældet i Dalum Bazar.

Selvom det er fjerde gang, at butikken får en sur smiley, mener Oussama Kassem Saad, at de har gjort, hvad de kan. Han forklarer, at det skyldes problemer med personalet.

- Det er en meget stresset situation. Den ene dag har den ene medarbejder corona, og den næste har du selv, så vi har ikke tid til at nå at rydde op hele tiden, siger butiksindehaveren.



Bøder og politianmeldelser

Den fjerde sure smiley i træk betyder, at Dalum Bazar nu bliver politianmeldt. Det skete også, da Fødevarestyrelsen var forbi butikken i august 2021, men det har ikke fået Oussama Kassem Saad til at rette op på problemet.

Selv siger indehaveren, at han ikke kender noget til en politianmeldelse.

Ved de tidligere besøg er butikken også blevet pålagt bøder og har skullet betale omkostningerne for de ekstra kontrolbesøg, som de sure smileyer har medført.