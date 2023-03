Fjernvarme Fyn brugte forkert klausul: Entreprenør kunne uden risiko underbetale ansatte

- Det vil dog indebære en risiko, som man ofte ikke vil have lyst til at løbe, fordi det kan ende med et erstatningskrav, hvis en domstol måtte nå frem til, at forholdet ikke var alvorligt nok til at opsige kontrakten, siger Henrik Karl Nielsen, som undrer sig over sagen.

- Det første, jeg tænkte, var: Hvorfor har de (Fjernvarme Fyn, red.) overhovedet lavet deres egne klausuler? Det slog mig som det første, at det virker umiddelbart underligt.

Underbetaling for millioner

Som Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn har afdækket i de seneste dage, har syv af 11 underleverandører til den finske hovedleverandør Andritz givet sine medarbejdere for lidt i lønningsposen i 2022.

Det er fundet i kontroller, som kontrolenheden i Odense Kommune og Fjernvarme Fyn har lavet.

Ifølge fjernvarmechef Jan Strømvig har de underbetalte medarbejdere fået tilbagebetalt 1,2 millioner af de 1,5 millioner lønningskroner, de skulle have haft, men derudover skal arbejdsgiverne ikke bekymre sig om hverken bod eller at blive losset ud af projektet.

Jan Strømvig afviser, at der er tale om væsentlige forskelle mellem fjernvarmeselskabets og kommunens klausuler.

- Forpligtelserne i vores arbejdsklausuler er de samme som Odense Kommunes. Forskellen er den bodsbetaling, der er i Odense Kommunes arbejdsklausuler. Hvis man ikke leverer dokumentation eller lever op til klausulen, så kan Odense Kommune give en bod for manglende overholdelse, siger Jan Strømvig.

Selvstændig juridisk enhed

Ifølge Odense Kommune skulle Fjernvarme Fyn have brugt de arbejdsklausuler, som Odense Byråd vedtog for 10 år siden. Det mener fjernvarmechefen dog ikke.

- Ved Fjernvarme Fyn vil en manglende opfyldelse af klausulen medføre, at der vil blive tilbageholdt et beløb i forbindelse med afleveringen. Fjernvarme Fyn er jo en selvstændig juridisk enhed, så vi har selvfølgelig vores egne udbudsbetingelser. Der pågår en dialog med Odense Kommune om opdatering af de her arbejdsklausuler, og de skal selvfølgelig være nogenlunde enslydende.

- Når du siger, I er en selvstændig juridisk enhed, betyder det så, at I kan have jeres egne arbejdsklausuler?

- Det kan vi. Vi skal have vores egne udbudsbetingelser – de kan godt være ens med Odense Kommune, men vi er nødt til at have et sæt Fjernvarme Fyn-leveringsvilkår og udbudsbetingelser. Der kan ikke bare henvises til, at man skal overholde Odense Kommunes vilkår, siger Jan Strømvig.

Kommune modsiger fjernvarmechef

Fjernvarmechefens udlægning står i skarp kontrast til et svar, stadsdirektør Stefan Birkebjerg har givet byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen (S) i december 2022, da byrådsmedlemmet spurgte ind til sagen.

- Selskaberne Fjernvarme Fyn, Odense Havn, Odense Letbane, Odense Renovation og VandCenter Syd er via ejerpolitikken forpligtet til at overholde Odense Byråds til enhver tid gældende beslutninger om arbejdsklausuler og sociale klausuler.

- Disse selskaber er således forpligtet til at anvende Odense Kommunes arbejdsklausul i den foreliggende form, når de udbyder egne tjenesteydelses-, bygge- og anlægsopgaver, skrev stadsdirektøren med direkte adresse til Fjernvarme Fyn, skrev Stefan Birkebjerg.

Vil overveje sanktioner

Fjernvarmedirektøren erkender, at de manglende muligheder for at give firmaer, der lønner i strid med klausulerne en sanktion, kan være et problem, da det værste, de risikerer er, at de skal betale det, de skal gøre i forhold til kontrakten.

Svarer det ikke til at køre uden billet i toget, og så når man bliver snuppet af billetkontrolløren, så skal man bare betale for det, man alligevel skulle have gjort? Slipper de ikke for let?

- Jo det kan du godt have ret i. Vi opkræver alene den manglende betaling fra de pågældende firmaer, der er jo ikke en bøde eller en sanktionsmulighed, og det er da noget man bør overveje fremadrettet.

- Måske skal vi kigge ind i om der bør være en sanktion udover, at de skal gøre skaden god igen, siger Jan Strømvig.

Forvirring i borgmesterforvaltningen

Heller ikke administrationen i borgmesterforvaltningen i Odense Kommune har tilsyneladende helt styr på, hvor og hvordan Odense Byråds arbejdsklausuler bliver anvendt.

Fjernvarme Fyn indgik kontrakt - med deres egne arbejdsklausuler med Andritz i marts 2021 – men først sidste år blev kommunen opmærksom på det.

- Tidligere på året blev kommunens kontrolenhed opmærksom på, at Fjernvarme Fyn anvendte en anden arbejdsklausul. Dette gav efter en dialog med Økonomiudvalget anledning til, at Borgmesterforvaltningen indskærpede overfor de kommunale selskaber, at arbejdsklausulen skal bruges i den af byrådet vedtagne form, skriver stadsdirektør Stefan Birkebjerg i et svar til byrådsmedlem Claus Skjoldborg.

Samtidig fremgår det af korrespondancen mellem stadsdirektøren og Claus Skjoldborg, at Borgmesterforvaltningen tilsyneladende ikke er klar over konsekvenserne af, at Fjernvarme Fyn har brugt sin egen klausul.

Klar fordel for virksomhed

- Borgmesterforvaltningen har ikke foretaget en juridisk vurdering af, hvorvidt de arbejdsklausuler, som Kontrolenheden har fået kendskab til i forbindelse med kontroller for Fjernvarme Fyn, giver ringere mulighed for sanktionering end Odense Kommunes arbejdsklausul.

- Borgmesterforvaltningen har desuden ikke kendskab til, hvilken eller hvilke formuleringer af arbejdsklausulen, der generelt har været anvendt i Fjernvarme Fyn, oplyser stadsdirektøren.

For advokat Henrik Karl Nielsen er det åbenlyst, at en virksomhed har en klar fordel af at skrive under på en kontrakt uden sanktioner fremfor en kontrakt, hvor de risikerer at blive idømt en stor bod.

- Det ene bud er, at man bevidst har valgt at anvende en mere slap klausul i forhold til sanktioner. For så er der ikke den samme risiko ved at benytte for.eksempel billig arbejdskraft fra Østeuropa, og så kan ordregiver oplagt få tilbudt en lavere pris, fordi der så er bedre mulighed for at benytte billig arbejdskraft, som vi jo ser mange eksempler på. Den anden mulighed er, at man enten har glemt at få vedhæftet de rigtige arbejdsklausuler eller ikke har været opmærksom på det. At det ikke er blevet set som noget, der var væsentligt, siger han.

Direktør Jan Strømvig er sammen med bestyrelsen for Fjernvarme Fyn onsdag indkaldt til møde i Økonomiudvalget, som har krævet en forklaring på, hvordan der har kunnet finde social dumping sted på det kommunalt ejede fjernvarmeværk.