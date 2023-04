Flertal i Odense Kommune vil investere i våben: - Nødvendigt for at sikre fred og sikkerhed i Europa

Det er Venstres byrådsgruppe, der står bag forslaget, som bakkes op af Socialdemokratiet og Konservative. Rådmand Christoffer Lilleholt (V) forklarer, at forslaget kommer på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine:



- Vi kan hjælpe nok så mange ukrainere, der kommer til Danmark, og vi kan sende nok så mange generatorer til Ukraine, men det afgørende er, hvor mange våben de har, siger han til TV 2 Fyn og uddyber:

- Der er en bekymring for, om Ukraine har nok våben. Og det er der, fordi våbenindustrien ikke kan følge med. Der er udfordringer med at skaffe og producere ammunition. Selv de danske lagere er tomme, hvilket i sig selv er bekymrende, siger han.

Radikale Venstre: Vi skal ikke tjene penge på krig

Ved at give kommunens kapitalforvaltere mulighed for at investere i porteføljer, hvor vestlige våbenproducenter indgår, så mener Christoffer Lilleholt, at det kan styrke våbenproducenterne og dermed sikre ammunition og militært isenkram til ukrainerne.

Også Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), mener, at det er tid til at kigge, om kommunen skal investere i lovlig våbenproduktion til NATO-lande og Ukraine.

- Verden har forandret sig, siden Putin invaderede Ukraine. Det er en anden situation, der gør, at det er helt på sin plads, hvis vi kan investere i lovlig våbenproduktion.

Det er dog langt fra et enigt Økonomiudvalg, der er bag beslutningen. Både SF, Enhedslisten og Radikale Venstre stemte imod.

- Det er vigtigt at opretholde etiske principper og værdier - også i krisetider. Vi mener i øvrigt heller ikke, at vi skal tjene penge på våbenindustrien, argumenterer Susanne Crawley Larsen (B).

Hun mener derudover, at det er på kanten af kommunens etiske retningslinjer for, hvordan de investerer.

Ekspert kalder beslutning "uproblematisk"

Ifølge Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring og forsker ved Aalborg Universitet, så er der dog ikke noget i vejen for, at kommunen ændrer sin investeringspolitik og begynder at investere i våben.

- Jeg synes, det er relativt uproblematisk. Når man lukker virksomheder ude af investeringslisterne, så er det typisk såkaldt uansvarlig minedrift og tobaksprodukter. Når vi kommer over i våben, så er det kun de producenter, der laver våben, man ikke må bruge i en krig - som klyngebomber og napalmbomber - man udelukker, siger han til TV 2 Fyn og slår fast:

- Det er kommunens egen politik, så den kan de bare lave om, hvis der er et flertal.

Han forudser dog, at det kan være svært at føre beslutningen ud i livet med det samme. Kommunerne kan nemlig ikke bare investere i de virksomheder, de ønsker.

- De skal investere i investeringsforeninger, der indeholder en vifte af de aktier, som man ønsker i henhold til sin investeringspolitik, siger han og uddyber:

- Man er nødt til at finde en investeringsforening, der indeholder den type aktier, man ønsker, og der er jeg i tvivl om, hvorvidt sådan en findes.

Kommunen skal undersøge markedet

Det er det arbejde, som kommunens borgmesterforvaltning nu skal kigge nærmere på, forklarer Peter Rahbæk Juel:

- Når kommunen investerer i aktier, så skal vi igennem en forvalter, der udbyder investeringspakker til kommunen. I dag er der ikke nogen forvalter, der har nogle våbenproducenter i deres portefølje, derfor kan vi ikke købe noget i dag, siger han og forsætter:

- Derfor vil vi rette kontakt til vores kapitalforvaltere for at få at vide, om de vil åbne for at gøre det muligt at investere i lovlig våbenproduktion. Men jeg kan jo se, at der er andre, der gør sig de samme overvejelser, og jo flere der gør det, jo tættere er vi nok på, at de her produkter kommer ind i sortimentet.

Hvis og såfremt det lykkedes at finde en kapitalforvalter, der har våbenproducenter i deres portefølje, så vil Susanne Crawley arbejde for, at den endelige beslutning om at investere tages i byrådet.

- Lad os nu se, hvor langt de kommer med at finde noget våbenindustri at investere i. Men for mig slutter sagen ikke her, slår hun fast.

For bare en lille måned siden, fik Fyn besøg af et amerikansk bombefly. Se billederne her.