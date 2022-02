Forlænget for sjette gang: Se, hvad politiet har fundet på personer i Vollsmose

Disse fund er med til at gøre, at politiet tror, der kan komme voldelige konfrontationer mellem personer fra forskellige grupperinger i området.

- Jeg er oprigtigt bekymret over de fund, vi gør, de hændelser, vi ser, og de efterretninger, vi får om konflikten mellem personer med tilknytning til de kriminelle grupperinger i området, siger politidirektør Arne Gram.

- Det er vores vurdering, at der stadig er risiko for, at der kan komme voldelige konfrontationer mellem de her personer under anvendelse af våben. Derved skaber de ikke alene utryghed, men de bringer også uskyldiges liv i fare, og det er uacceptabelt, fastslår politidirektøren.

Skud mellem grupperinger

Senest i januar har der været skudepisoder i Vollsmose.

Politiet holder særligt øje med to grupperinger i området. Den ene holder til i Vollsmose, mens den anden kaldes Nyborgvejsgrupperingen.