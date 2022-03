Freja og Rosa drømmer om at blive sygeplejersker - men fremtiden skræmmer

Rektor på UCL i Odense, Jens Mejer Pedersen, har også på fornemmelsen, at den massive dækning af de mere uheldige dele af faget har haft en betydning for antallet af dem, der nu drømmer om at blive sygeplejersker.

- Det er jo ofte sådan, at hvis der har været en omtale af negativ karakter i en sektor gennem længere tid, kan det godt slå igennem i forhold til søgemønstrene. Det har vi set tidligere, og det havde vi også forventet, men det her bratte fald havde vi ikke set komme, siger rektoren.



Fortryder ikke

De to studerende kan ikke helt lade være med at tænke på fremtiden, når de læser nyheden om, at så mange færre har valgt samme studieretning som de.

- Det kan godt skræmme mig, at nu ved jeg, at jeg skal løbe ekstra stærkt. Er det slemt nu, hvad så med om to år, når jeg er færdiguddannet, siger Freja Ries Jacobsen.