Fremtiden er på spil: OB ser frem mod skæbneuge

På søndag venter en hjemmekamp mod Sønderjyske og derefter følger to kampe lige efter hinanden mod AaB og Lyngby. Går det godt, vil OB for alvor have spillet sig fri af nedrykningen og de bekymringer, der følger med det. Omvendt kan det også blive en uge, hvor det, ingen havde forestillet sig, kan blive virkelighed: At OB kommer i overhængende fare for at rykke ud af Superligaen.



- Jeg går egentlig ind til det fortrøstningsfuld i forhold til, at vi sammen skal løse opgaverne. Det er klart, at vi har også vores at se til. Men vi prøver hele tiden at finde løsninger på konkrete ting, så vi står stærkest til den næste kamp. Spillerne arbejder rigtig hårdt og dedikeret og fokuseret i forhold til at gøre det, siger OB's træner Michael Hemmingsen, der som bekendt har skiftet sportscheftitlen ud med trænertøjet i en kortere periode.